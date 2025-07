Un indumento a tenuta stagna nei cruciverba: la soluzione è Scafandro

SCAFANDRO

Curiosità e Significato di Scafandro

La parola Scafandro è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scafandro.

Perché la soluzione è Scafandro? Il termine scafandro indica un indumento o un casco impermeabile che protegge dall'acqua, spesso usato dai subacquei o nei lavori in ambienti umidi. È come una copertura a tenuta stagna che permette di immergersi o lavorare sott'acqua senza bagnarsi. In senso più ampio, rappresenta un modo per proteggersi dalle intemperie o ambienti umidi, offrendo sicurezza e isolamento.

Come si scrive la soluzione Scafandro

Stai cercando la risposta alla definizione "Un indumento a tenuta stagna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

R Roma

O Otranto

