Un abito a tenuta stagna

: Lo scafandro e la farfalla (Le scaphandre et le papillon) è un film del 2007 diretto da Julian Schnabel, vincitore del premio per la migliore regia al 60º Festival di Cannes. .

Italiano: Sostantivo: scafandro ( approfondimento) m sing (pl.: scafandri) . abito impermeabile; in particolare per immersione in acque profonde. Assume vari significanti in base agli ambienti in cui viene utilizzato in marina è l’insieme di indumenti impermeabili di vario tipo usati dai palombari per immergersi e lavorare sott’acqua; in aeronautica è equipaggiamento protettivo del personale per il volo alle quote elevate e nello spazio, oltre che per la permanenza in ambienti privi di un’atmosfera simile a quella terrestre; nei cantieri navali identifica una piccola imbarcazione con o senza motore, provvisto di pompa pneumatica a cui si aggangerà il palombaro.