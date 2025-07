Un dispositivo che inganna e danneggia nei cruciverba: la soluzione è Trappola

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un dispositivo che inganna e danneggia' è 'Trappola'.

TRAPPOLA

Curiosità e Significato di Trappola

La soluzione Trappola di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Trappola per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Trappola? Una trappola è un dispositivo ideato per ingannare e catturare qualcuno o qualcosa, spesso utilizzato per difendersi o controllare una situazione. Può essere fisica, come una gabbia, o mentale, come un inganno che mette in difficoltà. In ogni caso, rappresenta uno stratagemma per sorprenderre e danneggiare chi ci casca, rendendo evidente il suo ruolo di inganno efficace e spesso subdolo.

Come si scrive la soluzione Trappola

Hai davanti la definizione "Un dispositivo che inganna e danneggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

T Torino

R Roma

A Ancona

P Padova

P Padova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

