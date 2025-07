Treccia di canapa nei cruciverba: la soluzione è Corda

CORDA

Curiosità e Significato di Corda

La soluzione Corda di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Corda per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Corda? Una treccia di canapa è una corda intrecciata realizzata con fibre di canapa, nota per la sua resistenza e durabilità. È comunemente utilizzata in agricoltura, nautica e artigianato, grazie alla sua robustezza naturale. La parola che cercavi rappresenta proprio questa struttura elastica e forte, fondamentale in molte attività quotidiane. È un esempio di come i materiali naturali possano essere incredibilmente versatili e affidabili.

C Como

O Otranto

R Roma

D Domodossola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A O R L E G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REGOLA" REGOLA

