CONVERGERE

Curiosità e Significato di Convergere

Perché la soluzione è Convergere? Convergere indica il processo di avvicinarsi o dirigersi verso un punto comune. È usato sia in ambito scientifico, come il convergere di due linee, sia in senso più astratto, per descrivere idee o opinioni che si avvicinano. Quando diverse strade o pensieri tendono allo stesso punto, si dice che convergono. È un termine che esprime un percorso di unione e incontro.

Come si scrive la soluzione Convergere

Se "Tendere allo stesso punto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

O Otranto

N Napoli

V Venezia

E Empoli

R Roma

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

