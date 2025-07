È stato tessuto in Iran nei cruciverba: la soluzione è Tappeto Persiano

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'È stato tessuto in Iran' è 'Tappeto Persiano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAPPETO PERSIANO

Curiosità e Significato di Tappeto Persiano

Hai risolto il cruciverba con Tappeto Persiano? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 15 lettere più frequenti: Tappeto Persiano.

Perché la soluzione è Tappeto Persiano? Il TAPPETO PERSIANO è un classico esempio di artigianato raffinato, realizzato a mano in Iran con tessuti di alta qualità e disegni intricati. Rinomato per la sua bellezza e durata, rappresenta un simbolo di cultura e tradizione millenaria. La sua lavorazione richiede abilità e passione, rendendolo un prezioso elemento decorativo e culturale. È davvero un capolavoro di eleganza e storia.

Come si scrive la soluzione Tappeto Persiano

Hai trovato la definizione "È stato tessuto in Iran" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

T Torino

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

T Torino

O Otranto

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

I Imola

A Ancona

N Napoli

O Otranto

