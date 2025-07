Lo sono gli agenti introdottisi nelle file nemiche nei cruciverba: la soluzione è Infiltrati

INFILTRATI

Curiosità e Significato di Infiltrati

Perché la soluzione è Infiltrati? Gli infiltrati sono agenti segreti o spie che si introducono silenziosamente tra le fila nemiche per raccogliere informazioni o sabotare da dentro. Sono esperti nel mimetizzarsi e passare inosservati, agendo nell'ombra per influenzare eventi senza essere scoperti. Questo termine viene spesso usato in contesti di guerra o spionaggio, dove la loro presenza può fare la differenza tra vittoria e sconfitta.

Come si scrive la soluzione Infiltrati

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono gli agenti introdottisi nelle file nemiche", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

N Napoli

F Firenze

I Imola

L Livorno

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E N M A M A A R I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMMAINARE" AMMAINARE

