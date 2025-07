Si indossava in spiaggia nei cruciverba: la soluzione è Prendisole

PRENDISOLE

Curiosità e Significato di Prendisole

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prendisole più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prendisole.

Perché la soluzione è Prendisole? Prendisole è un termine italiano che indica sia l'atto di esporsi al sole per scottarsi o abbronzarsi, sia il dispositivo, come una crema o un cappello, usato per proteggersi dai raggi solari. È un termine popolare e quotidiano, spesso associato alle giornate di relax in spiaggia o in piscina. Insomma, rappresenta il modo di godersi il sole in modo consapevole e piacevole.

Come si scrive la soluzione Prendisole

Hai davanti la definizione "Si indossava in spiaggia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

E Empoli

