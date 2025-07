Scarica il lago nei cruciverba: la soluzione è Emissario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Scarica il lago' è 'Emissario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EMISSARIO

Curiosità e Significato di Emissario

Vuoi sapere di più su Emissario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Emissario.

Perché la soluzione è Emissario? L'emissario è il corso d'acqua che collega un lago o una palude a un altro corpo idrico, come un fiume o il mare. È come un scarico naturale che permette il deflusso delle acque in eccesso, mantenendo l'equilibrio ambientale. In parole semplici, l'emissario è il percorso che consente allo specchio d'acqua di scaricare le proprie acque in modo naturale.

Come si scrive la soluzione Emissario

Hai davanti la definizione "Scarica il lago" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

E Empoli

M Milano

I Imola

S Savona

S Savona

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

