PRIORE

Curiosità e Significato di Priore

La parola Priore è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Priore.

Perché la soluzione è Priore? Il termine prioere indica il monaco che ha il ruolo di guida e responsabile in un convento, come quello di San Marco a Firenze. È colui che sovrintende alla vita religiosa e alle attività comunitarie, garantendo l'osservanza delle regole. In sostanza, rappresenta il capo spirituale e amministrativo della comunità monastica, svolgendo un ruolo fondamentale nel mantenere l'ordine e la fede.

Come si scrive la soluzione Priore

Non riesci a risolvere la definizione "Savonarola lo era del convento di San Marco a Firenze"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

R Roma

I Imola

O Otranto

R Roma

E Empoli

