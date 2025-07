Sali di un acido nei cruciverba: la soluzione è Nitrati

NITRATI

Curiosità e Significato di Nitrati

Perché la soluzione è Nitrati? Sali di un acido indica composti formati dall’unione di un acido con una base, risultando in sostanze neutre o leggermente alcaline. Nel caso dei nitrati, si tratta di sali derivanti dall’acido nitrico, comunemente usati come fertilizzanti e conservanti alimentari. Questi composti sono fondamentali in chimica, medicina e agricoltura, contribuendo a migliorare la crescita delle piante e la conservazione degli alimenti.

Come si scrive la soluzione Nitrati

N Napoli

I Imola

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

I Imola

