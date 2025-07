Sándor scrittore ungherese nei cruciverba: la soluzione è Márai

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sándor scrittore ungherese' è 'Márai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MÁRAI

Curiosità e Significato di Márai

Vuoi sapere di più su Márai? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Márai.

Perché la soluzione è Márai? Márai è il nome di uno scrittore ungherese celebre per i suoi romanzi e saggi profondi, che esplorano temi come l’amore, l’amicizia e la memoria. La sua scrittura raffinata ha reso la letteratura ungherese conosciuta in tutto il mondo. Conosciuto anche come Sándor Márai, rappresenta un esempio di grande talento letterario del XX secolo. Un vero e proprio patrimonio culturale europeo.

Come si scrive la soluzione Márai

Stai cercando la risposta alla definizione "Sándor scrittore ungherese"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

Á -

R Roma

A Ancona

I Imola

