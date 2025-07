Ritenuti non colpevoli da un giudice nei cruciverba: la soluzione è Assolti

ASSOLTI

Curiosità e Significato di Assolti

Perché la soluzione è Assolti? Assolti indica che una persona, dopo un processo, è stata dichiarata non colpevole da un giudice. Significa che non ci sono prove sufficienti per condannarla e quindi può tornare alla sua vita normale senza accusa. È un termine importante nel mondo giuridico, che testimonia l’assenza di responsabilità penale. In breve, essere assolti significa uscire dal processo senza condanna.

Come si scrive la soluzione Assolti

Se "Ritenuti non colpevoli da un giudice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

L Livorno

T Torino

I Imola

