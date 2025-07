Regolo da superare nel salto in alto nei cruciverba: la soluzione è Asticella

Home / Soluzioni Cruciverba / Regolo da superare nel salto in alto

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Regolo da superare nel salto in alto' è 'Asticella'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ASTICELLA

Curiosità e Significato di Asticella

Vuoi sapere di più su Asticella? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Asticella.

Perché la soluzione è Asticella? L’asticella è la barra orizzontale che gli atleti nel salto in alto devono superare senza toccarla. Si tratta di un elemento fondamentale della disciplina, rappresentando la sfida tecnica e mentale per chi gareggia. La sua altezza varia a seconda della categoria e dell’evento, ed è simbolo di limite da superare con abilità e concentrazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Sara: ex primatista mondiale nel salto in altoSi impugna per un salto in altoLa Simeoni che fu primatista nel salto in altoGianmarco del salto in altoJavier ex fuoriclasse cubano del salto in alto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Asticella

Hai trovato la definizione "Regolo da superare nel salto in alto" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E S Z N A A P Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SAPIENZA" SAPIENZA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.