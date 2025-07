Priva di umidità nei cruciverba: la soluzione è Secca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Priva di umidità' è 'Secca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SECCA

Curiosità e Significato di Secca

Vuoi sapere di più su Secca? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 5 lettere nella pagina dedicata: Secca.

Perché la soluzione è Secca? Secca indica qualcosa privo di umidità, cioè asciutto e privo di acqua. È spesso usata per descrivere alimenti, ambienti o materiali che si presentano privi di liquidi, come un terreno arido o un pane tostato. Questa caratteristica può essere naturale o conseguenza di un processo di essiccazione. In sintesi, la parola richiama l'assenza di umidità, fondamentale in vari contesti quotidiani.

Come si scrive la soluzione Secca

Se "Priva di umidità" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

Q L E E U E A R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUERELARE" QUERELARE

