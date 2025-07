Possono esserlo sia panini che giubbotti nei cruciverba: la soluzione è Imbottiti

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Possono esserlo sia panini che giubbotti' è 'Imbottiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMBOTTITI

Curiosità e Significato di Imbottiti

Approfondisci la parola di 9 lettere Imbottiti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Imbottiti? Imbottiti si riferisce a capi di abbigliamento come giubbotti, che sono riempiti di materiali isolanti per proteggere dal freddo. Può anche indicare panini farciti generosamente, cioè ripieni di ingredienti. Insomma, il termine descrive qualcosa che è stato riempito o imbottito, rendendolo più confortevole o saporito. È un modo versatile per parlare di cose piene o farcite.

Come si scrive la soluzione Imbottiti

Stai cercando la risposta alla definizione "Possono esserlo sia panini che giubbotti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

B Bologna

O Otranto

T Torino

T Torino

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A G E E I T A L T L L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TAGLIATELLE" TAGLIATELLE

