: OPERAIE

Curiosità su Possono esserlo sia le api sia le formiche: Adulti, arrivando al 98% nei bambini, contro le allergie alle punture di api, vespe, calabroni e formiche rosse. l'immunoterapia orale può essere efficace... L'ape operaia è una femmina normalmente non fertile per via della particolare dieta allo stadio larvale e per via dei feromoni inibitori, o di coesione della colonia, emessi dalla regina.

