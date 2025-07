Possono essere... bianche nei cruciverba: la soluzione è Voci

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Possono essere... bianche' è 'Voci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VOCI

Curiosità e Significato di Voci

La parola Voci è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Voci.

Perché la soluzione è Voci? Le VOCI sono i suoni prodotti dalla bocca per comunicare, cantare o esprimere emozioni. Possono essere chiare come un sussurro o potenti come un canto corale. Quando si dice che possono essere bianche, si fa riferimento alle loro armonie pure e limpide, quasi prive di imperfezioni. In fondo, le VOCI sono il filo invisibile che collega le persone attraverso il suono.

Come si scrive la soluzione Voci

Hai trovato la definizione "Possono essere... bianche" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

O Otranto

C Como

I Imola

