OBLÒ

Curiosità e Significato di Oblò

Vuoi sapere di più su Oblò? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Oblò.

Perché la soluzione è Oblò? L'oblò è l'apertura circolare della lavatrice, spesso dotata di vetro trasparente, che permette di controllare facilmente i vestiti mentre vengono lavati. È un elemento pratico e comodo, che consente di monitorare il processo senza dover aprire il portello. Grazie all'oblò, puoi verificare che tutto sia a posto e aggiungere capi se necessario, rendendo l'uso della lavatrice più semplice e sicuro.

Come si scrive la soluzione Oblò

Se "Permette di osservare i panni all interno della lavatrice" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

B Bologna

L Livorno

Ò -

