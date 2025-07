Paura patologica della solitudine nei cruciverba: la soluzione è Monofobia

Home / Soluzioni Cruciverba / Paura patologica della solitudine

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Paura patologica della solitudine' è 'Monofobia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MONOFOBIA

Curiosità e Significato di Monofobia

Non fermarti alla soluzione! Conosci Monofobia più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Monofobia.

Perché la soluzione è Monofobia? La monofo­bia è la paura patologica di stare soli, una condizione che può causare ansia intensa e disagio. Chi ne soffre teme il isolamento anche in presenza di momenti di solitudine, sentendosi spesso sopraffatto dalla paura di essere abbandonato o dimenticato. Questa condizione può influenzare profondamente la vita quotidiana, rendendo difficile godersi momenti di tranquillità o indipendenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Paura patologica di venire sepolti viviPaura patologica dei topiPaura patologica della sporciziaLe strappa la pauraSi caccia per paura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Monofobia

Hai davanti la definizione "Paura patologica della solitudine" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

O Otranto

N Napoli

O Otranto

F Firenze

O Otranto

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E S À V R I C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESCRIVÀ" ESCRIVÀ

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.