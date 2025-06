Paura patologica dei topi nei cruciverba: la soluzione è Musofobia

Home / Soluzioni Cruciverba / Paura patologica dei topi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Paura patologica dei topi' è 'Musofobia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSOFOBIA

Curiosità e Significato di Musofobia

Vuoi sapere di più su Musofobia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Musofobia.

Perché la soluzione è Musofobia? La musofobia è una paura patologica e irrazionale dei topi, che può provocare ansia intensa anche in presenza di semplici immagini o pensieri riguardanti questi animali. Chi soffre di questa fobia tende a evitarli in ogni modo, spesso limitando le proprie attività quotidiane. È una condizione che, se non trattata, può influire significativamente sulla qualità della vita. Con il giusto supporto, si può superare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Paura patologica di venire sepolti viviI grossi topi detti anche panteganeLe strappa la paura

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Musofobia

Non riesci a risolvere la definizione "Paura patologica dei topi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

M Milano

U Udine

S Savona

O Otranto

F Firenze

O Otranto

B Bologna

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I P O T M E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TEMPIO" TEMPIO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.