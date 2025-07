Passata agli esami nei cruciverba: la soluzione è Promossa

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Passata agli esami' è 'Promossa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROMOSSA

Curiosità e Significato di Promossa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Promossa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Promossa? Passata agli esami significa aver superato con successo prove o valutazioni, come gli esami scolastici. La parola corretta è promossa, che indica che uno studente ha raggiunto i requisiti necessari per avanzare nel percorso di studi. In sostanza, essere promossi vuol dire aver dimostrato le competenze richieste e aver ottenuto un buon risultato. È il traguardo che tutti sperano di raggiungere alla fine dell’anno scolastico.

Come si scrive la soluzione Promossa

Hai davanti la definizione "Passata agli esami" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

R Roma

O Otranto

M Milano

O Otranto

S Savona

S Savona

A Ancona

