Ottimo pesce di mare affine al dentice dal dorso ricurvo nei cruciverba: la soluzione è Sarago

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Ottimo pesce di mare affine al dentice dal dorso ricurvo' è 'Sarago'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SARAGO

Curiosità e Significato di Sarago

La soluzione Sarago di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Sarago per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Sarago? Il sarago è un pesce di mare molto apprezzato in cucina, simile al dentice ma con un dorso ricurvo che lo rende facilmente riconoscibile. Appartenente alla famiglia degli sparidi, è noto per la sua carne delicata e gustosa, ideale per molte ricette di pesce freschissimo. Un vero classico delle tavole italiane, il sarago conquista per versatilità e sapore autentico.

Come si scrive la soluzione Sarago

Hai davanti la definizione "Ottimo pesce di mare affine al dentice dal dorso ricurvo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

A Ancona

R Roma

A Ancona

G Genova

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R P O A O T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ATROPO" ATROPO

