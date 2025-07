Non sottomesse ad alcun vincolo religioso nei cruciverba: la soluzione è Laiche

LAICHE

Curiosità e Significato di Laiche

La parola Laiche è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Laiche.

Perché la soluzione è Laiche? Il termine laiche si riferisce a chi non è soggetto a vincoli o influenze di carattere religioso, mantenendo un atteggiamento di autonomia e indipendenza rispetto alle istituzioni religiose. È spesso usato per descrivere istituzioni, scuole o atteggiamenti che garantiscono neutralità e rispetto delle diverse convinzioni. In un contesto più ampio, rappresenta la separazione tra Stato e Chiesa, promuovendo libertà di scelta e tolleranza.

Come si scrive la soluzione Laiche

Stai cercando la risposta alla definizione "Non sottomesse ad alcun vincolo religioso"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

L Livorno

A Ancona

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O U L R A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROTULA" ROTULA

