Monti appenninici tra Marche e Umbria nei cruciverba: la soluzione è Sibillini

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Monti appenninici tra Marche e Umbria' è 'Sibillini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SIBILLINI

Curiosità e Significato di Sibillini

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sibillini più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sibillini.

Perché la soluzione è Sibillini? I Monti Appenninici tra Marche e Umbria sono conosciuti come i Monti Sibillini, un maestoso gruppo montuoso ricco di natura incontaminata e leggende affascinanti. Questo nome evoca il mito della Sibilla, figura mitologica che si dice abitasse queste montagne misteriose. Un luogo ideale per gli amanti di escursionismo, storia e paesaggi mozzafiato, simbolo di bellezza e mistero in Italia.

Come si scrive la soluzione Sibillini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Monti appenninici tra Marche e Umbria", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

B Bologna

I Imola

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I I R S T T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RISOTTI" RISOTTI

