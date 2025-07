Minuto pietrisco nei cruciverba: la soluzione è Brecciolino

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Minuto pietrisco' è 'Brecciolino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BRECCIOLINO

Curiosità e Significato di Brecciolino

Non fermarti alla soluzione! Conosci Brecciolino più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Brecciolino.

Perché la soluzione è Brecciolino? Il termine Minuto pietrisco si riferisce a una piccola quantità di frammenti di pietra o ghiaia, spesso utilizzata in ambito edilizio o giardinaggio. La parola Brecciolino indica proprio questa miscela di ciottoli di dimensioni ridotte, ideale per rivestimenti, passeggiate o drenaggi. È un materiale versatile e naturale, apprezzato per la sua estetica e funzionalità.

Come si scrive la soluzione Brecciolino

La definizione "Minuto pietrisco" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

R Roma

E Empoli

C Como

C Como

I Imola

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A L E T L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENTELLA" ENTELLA

