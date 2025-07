In matematica è un espressione algebrica con più termini nei cruciverba: la soluzione è Polinomio

POLINOMIO

Curiosità e Significato di Polinomio

La soluzione Polinomio di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Polinomio per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Polinomio? Un polinomio è un'espressione matematica composta da più termini, ognuno formato da variabili e coefficienti, collegati tra loro da operazioni di somma, sottrazione o moltiplicazione. È uno strumento fondamentale per rappresentare e risolvere problemi complessi, come curve e funzioni. In breve, il polinomio è una delle basi dell’algebra, essenziale per capire molte applicazioni scientifiche e tecnologiche.

Come si scrive la soluzione Polinomio

Se "In matematica è un espressione algebrica con più termini" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

M Milano

I Imola

O Otranto

