Una espressione algebrica con più termini nei cruciverba: la soluzione è Polinomio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una espressione algebrica con più termini' è 'Polinomio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POLINOMIO

Curiosità e Significato di Polinomio

Non fermarti alla soluzione! Conosci Polinomio più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Polinomio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Espressione algebrica in cui ci sono più terminiIn matematica è un espressione algebrica con più terminiEspressione algebrica con due terminiEspressione algebricaEspressione formata da due termini

Come si scrive la soluzione Polinomio

La definizione "Una espressione algebrica con più termini" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 9 lettere della soluzione Polinomio:
P Padova
O Otranto
L Livorno
I Imola
N Napoli
O Otranto
M Milano
I Imola
O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E E I O P

