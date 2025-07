Lunghe preghiere di supplica nei cruciverba: la soluzione è Litanie

Home / Soluzioni Cruciverba / Lunghe preghiere di supplica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lunghe preghiere di supplica' è 'Litanie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LITANIE

Curiosità e Significato di Litanie

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Litanie, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Litanie? Le litanie sono sequenze di preghiere ripetitive e suppliche rivolte a Dio o ai santi, spesso utilizzate in contesti religiosi per chiedere protezione, misericordia o aiuto. Si caratterizzano per la ripetizione di invocazioni che accompagnano momenti di fede intensa e devozione collettiva. In sintesi, le litanie rappresentano un modo di esprimere con umiltà e fervore il proprio bisogno di intercessione divina.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Preghiere di supplicaLunghe preghiereLe vacanze più lungheUna scimmia dalle braccia molto lungheHanno le orecchie lunghe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Litanie

La definizione "Lunghe preghiere di supplica" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

L Livorno

I Imola

T Torino

A Ancona

N Napoli

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E R U B S A E I N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESUBERANTI" ESUBERANTI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.