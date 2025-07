Lo Stato che ha per capitale Dacca nei cruciverba: la soluzione è Bangladesh

BANGLADESH

Curiosità e Significato di Bangladesh

Vuoi sapere di più su Bangladesh? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 10 lettere nella pagina dedicata: Bangladesh.

Perché la soluzione è Bangladesh? Bangladesh è un paese dell'Asia meridionale, noto per la sua ricca cultura e i paesaggi vari. La sua capitale, Dacca, è un importante centro economico e culturale. Il nome rappresenta una nazione con una storia affascinante, un popolo resiliente e tradizioni millenarie. Conosciuto anche per i suoi fiumi e il suo artigianato, Bangladesh è un luogo di grande rilevanza nel panorama globale.

Come si scrive la soluzione Bangladesh

B Bologna

A Ancona

N Napoli

G Genova

L Livorno

A Ancona

D Domodossola

E Empoli

S Savona

H Hotel

