SICCITOSO

Curiosità e Significato di Siccitoso

Perché la soluzione è Siccitoso? Il termine siccitoso descrive un ambiente o una condizione caratterizzata da estrema secchezza, come terreni aridi o clima molto secco. Viene usato anche per indicare qualcosa che tende a seccarsi facilmente. Insomma, è perfetto per parlare di luoghi o situazioni dove la mancanza di umidità è dominante, creando un’atmosfera particolarmente arida e arsa.

Come si scrive la soluzione Siccitoso

Hai davanti la definizione "Lo è un clima molto secco" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

I Imola

C Como

C Como

I Imola

T Torino

O Otranto

S Savona

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R R A D U S S P A T E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUPERSTRADA" SUPERSTRADA

