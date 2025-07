Le mani che si stringono nei cruciverba: la soluzione è Destre

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Le mani che si stringono' è 'Destre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DESTRE

Curiosità e Significato di Destre

Vuoi sapere di più su Destre? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Destre.

Perché la soluzione è Destre? Le mani che si stringono rappresentano un gesto di saluto, accordo o amicizia. La parola destre indica anche le mani destra, simbolo di forza e fiducia. In questo gioco di parole, si combina il significato fisico con quello simbolico, sottolineando l'importanza del gesto di stretta di mano come segno di rispetto e collaborazione. Un modo originale per parlare di unità e intese.

Come si scrive la soluzione Destre

La definizione "Le mani che si stringono" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

E Empoli

