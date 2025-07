La terra dell elettrotecnico nei cruciverba: la soluzione è Massa

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La terra dell elettrotecnico' è 'Massa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MASSA

Curiosità e Significato di Massa

Non fermarti alla soluzione! Conosci Massa più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Massa.

Perché la soluzione è Massa? MASSA indica la quantità di materia di un corpo, fondamentale in fisica e ingegneria. È una misura di quanto qualcosa sia pesante, ma in senso più ampio rappresenta anche la presenza di una certa quantità di sostanza. Nella terra dell’elettrotecnico, si gioca con il doppio senso tra massa come peso e il concetto di massa elettrica, che raccoglie cariche in un punto.

Come si scrive la soluzione Massa

Se ti sei imbattuto nella definizione "La terra dell elettrotecnico", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

A Ancona

S Savona

S Savona

A Ancona

