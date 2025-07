La mina... della biro nei cruciverba: la soluzione è Refill

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La mina... della biro' è 'Refill'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

REFILL

Curiosità e Significato di Refill

Approfondisci la parola di 6 lettere Refill: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Refill? Refill indica il rifornimento di inchiostro o di una penna a sfera, come la biro. È un termine inglese adottato anche in italiano per riferirsi alla sostituzione della cartuccia o del serbatoio di inchiostro, prolungando così la vita dello strumento di scrittura. In poche parole, è il modo pratico di continuare a scrivere senza dover comprare una penna nuova.

Come si scrive la soluzione Refill

Stai cercando la risposta alla definizione "La mina... della biro"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

F Firenze

I Imola

L Livorno

L Livorno

