CICUTA

Curiosità e Significato di Cicuta

La soluzione Cicuta di 6 lettere

Perché la soluzione è Cicuta? La cicuta è una pianta velenosa nota nella storia per aver causato la morte di Socrate, che la usò per bere durante il suo processo. Ricca di sostanze tossiche, è simbolo di punizione e di morte civile. La sua presenza nelle leggende antiche ci ricorda come il potere e la giustizia si intreccino spesso in modo drammatico e memorabile.

