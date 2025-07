L ha persa l obeso nei cruciverba: la soluzione è Linea

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ha persa l obeso' è 'Linea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LINEA

Curiosità e Significato di Linea

La soluzione Linea di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Linea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Linea? Linea indica la traccia o il segno che delimita o collega elementi, come una linea di testo o un confine. Può anche rappresentare la forma, il tratto distintivo o l’orientamento di qualcosa. Nel contesto del gioco, suggerisce come le lettere siano collegate tra loro creando una sequenza coerente. In definitiva, la linea è il filo conduttore che dà senso e struttura a molte cose nella vita e nel linguaggio.

Come si scrive la soluzione Linea

Se "L ha persa l obeso" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

