L apparato che processa ciò che mangiamo nei cruciverba: la soluzione è Digerente

Home / Soluzioni Cruciverba / L apparato che processa ciò che mangiamo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L apparato che processa ciò che mangiamo' è 'Digerente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DIGERENTE

Curiosità e Significato di Digerente

Approfondisci la parola di 9 lettere Digerente: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Digerente? L'apparato che processa ciò che mangiamo è il sistema digestivo, chiamato anche apparato digerente. Si occupa di scomporre il cibo in nutrienti utili al nostro corpo, assorbendoli e eliminando le sostanze di scarto. È un sistema complesso e fondamentale per mantenerci in salute e pieni di energia, rendendo possibile la vita quotidiana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo desta ciò che mancaCiò di cui sfugge il nomeSpecialisti dell apparato respiratorioCiò che contiene si distingue per l etàUna lesione della mucosa dell apparato digerente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Digerente

Non riesci a risolvere la definizione "L apparato che processa ciò che mangiamo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

I Imola

G Genova

E Empoli

R Roma

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F V S E T I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FESTIVI" FESTIVI

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.