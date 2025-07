Italiani del nord est nei cruciverba: la soluzione è Veneti

VENETI

Curiosità e Significato di Veneti

Approfondisci la parola di 6 lettere Veneti: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Veneti? Veneti indica gli abitanti del Veneto, una regione del Nord-Est Italia nota per la sua ricca storia, cultura e tradizioni. Questo termine rappresenta un'identità forte e legata a città come Venezia, Verona e Padova. Conosciuti anche per il loro dialetto e l'ospitalità, i Veneti sono protagonisti di un patrimonio unico che caratterizza questa parte del Paese.

Come si scrive la soluzione Veneti

Stai cercando la risposta alla definizione "Italiani del nord est"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

E Empoli

N Napoli

E Empoli

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N A O E S T N V V I I R I Mostra soluzione



