Isola presso Ischia nei cruciverba: la soluzione è Procida

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Isola presso Ischia' è 'Procida'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PROCIDA

Curiosità e Significato di Procida

Perché la soluzione è Procida? Procida è una pittoresca isola del Golfo di Napoli, famosa per il suo carattere autentico e colorato. Rinomata per i suoi villaggi di pescatori e le tradizioni marinare, rappresenta un vero gioiello dell’arcipelago campano, spesso scelta come meta di vacanze rilassanti e culturali. La sua bellezza unica la rende un simbolo di charme e autenticità nel panorama italiano.

Come si scrive la soluzione Procida

Stai cercando la risposta alla definizione "Isola presso Ischia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

R Roma

O Otranto

C Como

I Imola

D Domodossola

A Ancona

