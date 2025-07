Inappellabili come certe decisioni nei cruciverba: la soluzione è Irrevocabili

IRREVOCABILI

Curiosità e Significato di Irrevocabili

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 12 lettere Irrevocabili, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Irrevocabili? Irrevocabili indica decisioni o azioni che non possono essere cambiate o annullate una volta prese. Sono definitive e impongono una scelta senza possibilità di revisione, garantendo stabilità e certezza. Quando qualcosa è irrevocabile, si deve agire con attenzione, perché non ci sarà modo di tornare indietro. È un termine usato spesso in ambito legale o in situazioni decisive.

Come si scrive la soluzione Irrevocabili

Hai davanti la definizione "Inappellabili come certe decisioni" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

R Roma

R Roma

E Empoli

V Venezia

O Otranto

C Como

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

