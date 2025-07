Il cognome del Rocky di Stallone nei cruciverba: la soluzione è Balboa

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il cognome del Rocky di Stallone' è 'Balboa'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALBOA

Curiosità e Significato di Balboa

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Balboa, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Balboa? Balboa è il celebre cognome del personaggio interpretato da Sylvester Stallone in Rocky. Rappresenta la forza, la determinazione e il sogno di un uomo che lotta per emergere. Il suo nome è diventato simbolo di perseveranza e coraggio, ispirando generazioni a non mollare mai di fronte alle sfide della vita. Un vero emblema della resilienza sportiva e personale.

Come si scrive la soluzione Balboa

Hai trovato la definizione "Il cognome del Rocky di Stallone" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

B Bologna

O Otranto

A Ancona

