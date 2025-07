Hanna di tanti film diretti da Fassbinder nei cruciverba: la soluzione è Schygulla

Home / Soluzioni Cruciverba / Hanna di tanti film diretti da Fassbinder

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Hanna di tanti film diretti da Fassbinder' è 'Schygulla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHYGULLA

Curiosità e Significato di Schygulla

Vuoi sapere di più su Schygulla? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Schygulla.

Perché la soluzione è Schygulla? Schygulla è il cognome di Hanna, attrice tedesca celebre per aver lavorato con il regista Fassbinder. La sua interpretazione in molti film ha contribuito a definire il suo stile unico e riconoscibile nel cinema europeo. Rappresenta un simbolo di talento e raffinatezza artistica, diventando un'icona della cinematografia degli anni '70 e '80. È una figura fondamentale per comprendere l'universo creativo di Fassbinder.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il Robert interprete di tanti film di ScorseseL Alain di tanti film di successoIl Pitt di tanti filmIl Leonardo di tanti filmIl Robert di tanti film di Scorsese

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Schygulla

Se ti sei imbattuto nella definizione "Hanna di tanti film diretti da Fassbinder", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

C Como

H Hotel

Y Yacht

G Genova

U Udine

L Livorno

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E A B B G I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GABBIE" GABBIE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.