Il Robert di tanti film di Scorsese - Cruciverba

Robert De Niro è un attore leggendario che ha collaborato in numerosi film con il famoso regista Martin Scorsese. La loro collaborazione ha dato vita a alcune delle pellicole più celebri della storia del cinema. De Niro è conosciuto per la sua abilità nel trasformarsi in personaggi complessi e intensi, spaziando dal gangster travolgente di "Mean Streets" al pugile tormentato di "Toro scatenato" e all'impareggiabile Travis Bickle in "Taxi Driver". Questa partnership artistica ha prodotto anche capolavori come "Toro scatenato", "Quei bravi ragazzi" e "Casinò". L'interpretazione di De Niro, unita alla visione di Scorsese, ha dato vita a personaggi memorabili che restano impressi nella storia del cinema.

