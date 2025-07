Girovago, errante nei cruciverba: la soluzione è Vagabondo

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Girovago, errante' è 'Vagabondo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VAGABONDO

Curiosità e Significato di Vagabondo

Vuoi sapere di più su Vagabondo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Vagabondo.

Perché la soluzione è Vagabondo? Vagabondo indica una persona che si muove senza una meta fissa, spesso per il piacere di esplorare o in cerca di avventure. È chiaro sinonimo di uno spirito libero, girovago e errante, che vive il viaggio come modo di essere e di conoscere il mondo. Una parola che racchiude il desiderio di libertà e scoperta, caratteristiche di chi ama seguire il proprio istinto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Tribù erranteAntico cantore erranteUn antico cantore erranteIl cuore del girovago

Come si scrive la soluzione Vagabondo

Hai davanti la definizione "Girovago, errante" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

V Venezia

A Ancona

G Genova

A Ancona

B Bologna

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

