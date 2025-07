Frutti da sciroppo nei cruciverba: la soluzione è Amarene

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Frutti da sciroppo' è 'Amarene'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AMARENE

Curiosità e Significato di Amarene

La parola Amarene è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Amarene.

Perché la soluzione è Amarene? Frutti da sciroppo si riferisce a quei frutti, come le amarene, che vengono conservati immersi in uno sciroppo zuccherato. Sono dolci, succose e spesso utilizzate per decorare dolci o preparare bibite golose. Le amarene sono un esempio classico di questo tipo di frutta, perfette per aggiungere un tocco di colore e sapore alle tue creazioni culinarie.

Come si scrive la soluzione Amarene

Hai davanti la definizione "Frutti da sciroppo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

M Milano

A Ancona

R Roma

E Empoli

N Napoli

E Empoli

