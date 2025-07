Lo formano gli impiegati d una ditta nei cruciverba: la soluzione è Personale

PERSONALE

Curiosità e Significato di Personale

La parola Personale è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Personale.

Perché la soluzione è Personale? Il termine personale indica l'insieme di tutti gli impiegati e collaboratori di un'azienda o organizzazione. È il team che lavora per far funzionare un’attività, svolgendo varie mansioni. In sostanza, rappresenta le risorse umane di un'azienda, fondamentali per il suo successo e crescita. Conoscere il personale di un'impresa è quindi conoscere chi contribuisce ogni giorno al suo andamento.

Come si scrive la soluzione Personale

La definizione "Lo formano gli impiegati d una ditta" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

E Empoli

R Roma

S Savona

O Otranto

N Napoli

A Ancona

L Livorno

E Empoli

