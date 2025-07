Edificio per le cure dei malati nei cruciverba: la soluzione è Ospedale

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Edificio per le cure dei malati' è 'Ospedale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OSPEDALE

Curiosità e Significato di Ospedale

La parola Ospedale è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ospedale.

Perché la soluzione è Ospedale? Un ospedale è un edificio dedicato a fornire cure mediche e assistenza ai malati, offrendo diagnosi, trattamenti e servizi di emergenza. È un punto di riferimento fondamentale per la salute pubblica, dove professionisti qualificati si prendono cura delle persone in difficoltà. Essenziale per il benessere collettivo, rappresenta un luogo di speranza e guarigione per molti.

Come si scrive la soluzione Ospedale

Se ti sei imbattuto nella definizione "Edificio per le cure dei malati", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

S Savona

P Padova

E Empoli

D Domodossola

A Ancona

L Livorno

E Empoli

