SLOW

Curiosità e Significato di Slow

Hai risolto il cruciverba con Slow? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Slow.

Perché la soluzione è Slow? SLOW significa lento in inglese, indicando qualcosa che avviene con calma e senza fretta. È il contrario di fast (veloce). Usato spesso per descrivere il ritmo di un’azione o di un movimento, suggerisce una pausa ragionata o un approccio più tranquillo. In un mondo frenetico, prendersela con calma può essere un modo per apprezzare di più ogni momento.

Come si scrive la soluzione Slow

Se ti sei imbattuto nella definizione "È contrapposto a fast", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

O Otranto

W Washington

