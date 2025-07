È affine alla malva nei cruciverba: la soluzione è Ibisco

Home / Soluzioni Cruciverba / È affine alla malva

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È affine alla malva' è 'Ibisco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IBISCO

Curiosità e Significato di Ibisco

La parola Ibisco è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ibisco.

Perché la soluzione è Ibisco? L'ibisco è una pianta dai fiori grandi e colorati, spesso di tonalità rosso-violaceo, simbolo di bellezza e forza. Il suo nome deriva dal latino hibiscus, ed è conosciuto anche come malva selvatica, con cui condivide alcune caratteristiche botaniche. Elegante e vivace, l'ibisco è molto apprezzato sia in giardinaggio che in tisane benefiche. Un fiore che incanta e si distingue per la sua straordinaria presenza.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Pianta affine alla malvaMetallo raro affine al platinoPianta affine al ribesMetallo affine al platinoÈ affine alla giraffa

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ibisco

Hai davanti la definizione "È affine alla malva" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

B Bologna

I Imola

S Savona

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L N L I E A E T C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CATINELLE" CATINELLE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.