SITCOM

Curiosità e Significato di Sitcom

Perché la soluzione è Sitcom? Una sitcom è una serie televisiva comica, spesso ambientata in un ambiente familiare o quotidiano. Il termine deriva da situational comedy, ovvero commedia di situazione, e si caratterizza per episodi brevi e personaggi ricorrenti che creano un clima divertente e leggero. Perfetta per rilassarsi e ridere, questa formula ha conquistato il pubblico di tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Sitcom

Hai trovato la definizione "Divertente serie televisiva" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

I Imola

T Torino

C Como

O Otranto

M Milano

